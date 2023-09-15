(Зайцова) Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцова) Параскева Никифоровна

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Зайцов Никифор Тимофеевич

Мать: Зайцова Пелагия Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1814

Муж: Балакин Семен Яковлевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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