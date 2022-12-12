Зайцов Евлампий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
?.02.1807
Жена: Зайцова Васса Захаровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ирина Евлампиевна
Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Васса Евлампиевна
Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Зайцов Никифор Евлампиевич
Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Евлампиевна
Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно