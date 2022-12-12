Зайцов Евлампий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцов Евлампий Никифорович

Зайцов Евлампий Никифорович

avatar

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Зайцов Никифор Тимофеевич

Мать: Зайцова Пелагия Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.02.1807

Жена: Зайцова Васса Захаровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
1808

Сын: Зайцов Павел Евлампиевич

Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ирина Евлампиевна

Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Васса Евлампиевна

Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Зайцов Никифор Евлампиевич

Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Зайцов Наум Евлампиевич

Мать ребёнка: Зайцова Васса Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Евлампиевна

Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close