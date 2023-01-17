Зайцов Павел Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зайцов Егор Павлович
Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зайцов Иван Павлович
Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857