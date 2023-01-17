Зайцов Павел Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцов Павел Евлампиевич

Зайцов Павел Евлампиевич

avatar

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Зайцов Евлампий Никифорович

Мать: Зайцова Васса Захаровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Зайцов Василий Павлович

Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Зайцов Егор Павлович

Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Зайцов Николай Павлович

Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Зайцов Иван Павлович

Мать ребёнка: Зайцова Евдокия Григорьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцова Евдокия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1857
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close