Зайцов Никифор Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
24.05.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Зайцова Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Зайцова Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Зайцова Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Степанида Никифоровна
Мать ребёнка: Зайцова Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Зайцова Гликерия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно