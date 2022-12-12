Зайцова (Наверехова) Гликерия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Наверехова) Гликерия Семеновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Решоткин Семен Васильевич

Мать: Решоткина Екатерина Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.05.1839

Муж: Зайцов Никифор Евлампиевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844

Сын: Зайцов Демид Никифорович

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Зайцов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Степанида Никифоровна

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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