Зайцова (Наверехова) Гликерия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
24.05.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Степанида Никифоровна
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Евлампиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно