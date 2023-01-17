Решоткина (Унжакова) Екатерина Фоминична
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
12.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1810
Дочь: Мелания Семеновна
Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Решоткин Ермолай Семенович
Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Наверехов Филипп Семенович
Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Зайцова Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно