Решоткина (Унжакова) Екатерина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решоткина (Унжакова) Екатерина Фоминична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Дружинин Фома Тихонович

Мать: Дружинина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1808

Муж: Решоткин Семен Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1810

Дочь: Мелания Семеновна

Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Решоткин Ермолай Семенович

Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Наверехов Филипп Семенович

Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Зайцова Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Решоткин Яков Семенович

Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Решоткин Семен Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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