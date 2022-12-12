Дружинин Фома Тихонович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Решоткина Екатерина Фоминична
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Дружинин Сила Фомич
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Щекалева Марина Фоминична
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.10.1799
Дочь: Пелагия Фоминична
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дружинин Антон Фомич
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.10.1804
Сын: Дружинин Петр Фомич
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ефимия Фоминична
Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812