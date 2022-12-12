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Дружинин Фома Тихонович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1764

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Дружинин Тихон Феофилактович

Мать: Дружинина Марфа Евтихиевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Решоткина Екатерина Фоминична

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Дружинин Сила Фомич

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Щекалева Марина Фоминична

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.10.1799

Дочь: Пелагия Фоминична

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Дружинин Антон Фомич

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1804

Сын: Дружинин Петр Фомич

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ефимия Фоминична

Мать ребёнка: Дружинина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Наталья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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