Дружинин Сила Фомич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти06.09.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
?.02.1816
Сын: Дружинин Иван Силич
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Устина Силична
Мать ребёнка: Дружинина Феодосия Денисовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васса Силична
Мать ребёнка: Дружинина Феодосия Денисовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Силична
Мать ребёнка: Дружинина Феодосия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
06.09.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
06.09.1837
Причина смерти: Поносом