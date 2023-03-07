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Дружинин Сила Фомич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

06.09.1837

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Дружинин Фома Тихонович

Мать: Дружинина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1816

Сын: Дружинин Иван Силич

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Устина Силична

Мать ребёнка: Дружинина Феодосия Денисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васса Силична

Мать ребёнка: Дружинина Феодосия Денисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Силична

Мать ребёнка: Дружинина Феодосия Денисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Феодосия Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Евдокия Александровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
06.09.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
06.09.1837
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Поносом
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