Дружинина (Сухова) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиМежду 1823 и 1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Сухов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1816
Сын: Дружинин Иван Силич
Отец ребёнка: Дружинин Сила Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружинин Сила Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1823 и 1826