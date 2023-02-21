Дружинина (Сухова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинина (Сухова) Евдокия Александровна

Дружинина (Сухова) Евдокия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Между 1823 и 1826

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Сухов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1816

Сын: Дружинин Иван Силич

Отец ребёнка: Дружинин Сила Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Сила Фомич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1823 и 1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close