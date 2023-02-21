Сухов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дружинина Евдокия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колотова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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