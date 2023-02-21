Сухов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дружинина Евдокия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колотова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815