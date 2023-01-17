Колотова (Сухова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Сухова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1884

Дочь: Анастасия Галактионовна

Отец ребёнка: Колотов Галактион Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Галактионовна

Отец ребёнка: Колотов Галактион Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Галактион Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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