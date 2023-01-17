Колотова (Сухова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1884
Дочь: Анастасия Галактионовна
Отец ребёнка: Колотов Галактион Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Галактионовна
Отец ребёнка: Колотов Галактион Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно