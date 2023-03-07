Колотов Галактион Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1852
Крещение
12.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петра Евсегниева Климовских сын Иван
Рождение ребёнка
22.08.1884
Дочь: Анастасия Галактионовна
Мать ребёнка: Колотова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Галактионовна
Мать ребёнка: Колотова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно