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Колотов Галактион Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1852

Отец: Колотов Михаил Гавриилович

Мать: Колотова Наталия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петра Евсегниева Климовских сын Иван
Рождение ребёнка
22.08.1884

Дочь: Анастасия Галактионовна

Мать ребёнка: Колотова Мария Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Галактионовна

Мать ребёнка: Колотова Мария Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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