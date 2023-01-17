Колотов Михаил Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Крещение
12.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.12.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Колотова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Колотова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1852
Сын: Колотов Галактион Михайлович
Мать ребёнка: Колотова Наталия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858