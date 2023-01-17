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Колотов Михаил Гавриилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Колотов Гавриил Харлампиевич

Мать: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.02.1837

Жена: Колотова Наталия Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.12.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Сын: Колотов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Колотова Наталия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Колотова Наталия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1852

Сын: Колотов Галактион Михайлович

Мать ребёнка: Колотова Наталия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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