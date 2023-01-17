Колотов Гавриил Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Колотов Харлампий
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колотов Михаил Гавриилович
Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
?.01.1820
Дочь: Ефросиния Гаврииловна
Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Китаева Ирина Гаврииловна
Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Заводчикова Екатерина Гаврииловна
Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Колотов Макар Гавриилович
Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ветошкина Анфиса Гаврииловна
Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
?.02.1834
Сын: Колотов Тимофей Гавриилович
Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
17.02.1837
Дочь: Агафия Гаврииловна
Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно