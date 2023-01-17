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Колотов Гавриил Харлампиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Колотов Харлампий

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1813

Жена: Колотова Акилина Егоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колотов Михаил Гавриилович

Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1820

Дочь: Ефросиния Гаврииловна

Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Китаева Ирина Гаврииловна

Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Заводчикова Екатерина Гаврииловна

Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колотов Макар Гавриилович

Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ветошкина Анфиса Гаврииловна

Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Колотов Тимофей Гавриилович

Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1837

Дочь: Агафия Гаврииловна

Мать ребёнка: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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