Ветошкина (Колотова) Анфиса Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
12.02.1851
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Андрей Мичков | Андрей Ветошкин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Ветошкин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Ветошкин Павел Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно