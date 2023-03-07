Ветошкина (Колотова) Анфиса Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Колотова) Анфиса Гаврииловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Колотов Гавриил Харлампиевич

Мать: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1851

Муж: Ветошкин Павел Дмитриевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Андрей Мичков | Андрей Ветошкин
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Ветошкин Павел Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Ветошкин Павел Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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