Ветошкин Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ветошкин Дмитрий Саввич
Мать: Ветошкина Фекла Павловна
Бракосочетание
12.02.1851
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Андрей Мичков | Андрей Ветошкин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Ветошкина Анфиса Гаврииловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Ветошкина Анфиса Гаврииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно