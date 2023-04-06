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Ветошкин Павел Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ветошкин Дмитрий Саввич

Мать: Ветошкина Фекла Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1851

Жена: Ветошкина Анфиса Гаврииловна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Андрей Мичков | Андрей Ветошкин
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Ветошкина Анфиса Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Ветошкина Анфиса Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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