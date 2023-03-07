Ветошкина (Телегина) Фекла Павловна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиМежду 1834 и 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Телегин Павел Васильевич
Мать: Телегина Анна Кирилловна
Бракосочетание
21.01.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ветошкин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Саввич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ветошкин Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Саввич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ветошкин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Саввич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ветошкин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1857