Ветошкина (Телегина) Фекла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Телегина) Фекла Павловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Между 1834 и 1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Телегин Павел Васильевич

Мать: Телегина Анна Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.01.1817

Муж: Ветошкин Дмитрий Саввич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ветошкин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ветошкин Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ветошкин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ветошкин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1834 и 1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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