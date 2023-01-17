Ветошкин Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ветошкин Дмитрий Саввич
Мать: Ветошкина Фекла Павловна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ветошкин Максим Андреевич
Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ветошкин Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно