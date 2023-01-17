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Ветошкин Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ветошкин Дмитрий Саввич

Мать: Ветошкина Фекла Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ветошкин Роман Андреевич

Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ветошкин Максим Андреевич

Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ветошкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ветошкин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ветошкина Анна Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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