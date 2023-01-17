Ветошкина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ветошкин Роман Андреевич

Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ветошкин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ветошкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ветошкин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Андрей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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