Ветошкина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ветошкин Максим Андреевич
Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ветошкин Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно