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Ветошкин Семен Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ветошкин Дмитрий Саввич

Мать: Ветошкина Фекла Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ветошкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Ветошкина 1-я Ветошкина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ветошкин Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина 1-я Ветошкина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Степанида Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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