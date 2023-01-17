Ветошкин Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ветошкин Дмитрий Саввич
Мать: Ветошкина Фекла Павловна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Ветошкина 1-я Ветошкина
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ветошкин Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ветошкина 1-я Ветошкина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно