Китаева (Колотова) Ирина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Колотова) Ирина Гаврииловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Колотов Гавриил Харлампиевич

Мать: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.06.1842

Муж: Китаев Гавриил Фомич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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