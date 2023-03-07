Заводчикова (Колотова) Екатерина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова (Колотова) Екатерина Гаврииловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Колотов Гавриил Харлампиевич

Мать: Колотова Акилина Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.12.1847

Сын: Заводчиков Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.12.1849

Дочь: Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1852

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Афанасий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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