Заводчикова (Колотова) Екатерина Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Крещение
20.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1847
Сын: Заводчиков Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
08.12.1849
Дочь: Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
30.11.1852
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно