Заводчиков Афанасий Павлович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Гаврииловна
Рождение ребёнка
12.12.1847
Сын: Заводчиков Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Гаврииловна
Рождение ребёнка
08.12.1849
Дочь: Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Гаврииловна
Рождение ребёнка
30.11.1852
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855