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Заводчиков Афанасий Павлович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Заводчиков Павел Гавриилович

Мать: Заводчикова Наталья Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.12.1847

Сын: Заводчиков Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.12.1849

Дочь: Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1852

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Екатерина Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1855
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика