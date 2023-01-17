Заводчиков Павел Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1822
Сын: Заводчиков Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Заводчикова Наталья Еремеевна
Бракосочетание
29.10.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
И вместо их росписался в обыску Канбарского завода куренной надзиратель Василий Шубарин
Рождение ребёнка
1827
Сын: Заводчиков Сергей Павлович
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Заводчиков Савва Павлович
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акилина Павловна
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Заводчиков Степан Павлович
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1844
Дочь: Матрона Павловна
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852