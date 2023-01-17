Заводчиков Павел Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаводчиков Павел Гавриилович

Заводчиков Павел Гавриилович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Заводчиков Гавриил Степанович

Мать: Заводчикова Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Заводчиков Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Заводчикова Наталья Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.10.1824

Жена: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
И вместо их росписался в обыску Канбарского завода куренной надзиратель Василий Шубарин
Рождение ребёнка
1827

Сын: Заводчиков Сергей Павлович

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Заводчиков Савва Павлович

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Заводчиков Иван Павлович

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Акилина Павловна

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Заводчиков Степан Павлович

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1844

Дочь: Матрона Павловна

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Наталья Еремеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close