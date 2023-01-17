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Заводчиков Сергей Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Заводчиков Павел Гавриилович

Мать: Заводчикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.06.1850

Жена: Заводчикова Устина Митрофановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник поженихе и невесте: | Евсегний Данилов Климовских
Рождение ребёнка
1852

Сын: Заводчиков Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Заводчикова Устина Митрофановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Заводчиков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Заводчикова Устина Митрофановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Заводчиков Игнатий Сергеевич

Мать ребёнка: Заводчикова Устина Митрофановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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