Заводчиков Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
09.06.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник поженихе и невесте: | Евсегний Данилов Климовских
Рождение ребёнка
1852
Сын: Заводчиков Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Заводчикова Устина Митрофановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Заводчиков Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Заводчикова Устина Митрофановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Заводчиков Игнатий Сергеевич
Мать ребёнка: Заводчикова Устина Митрофановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно