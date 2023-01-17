Заводчикова (Малых) Устина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Крещение
10.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.06.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник поженихе и невесте: | Евсегний Данилов Климовских
Рождение ребёнка
1852
Сын: Заводчиков Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Заводчиков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Заводчиков Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Заводчиков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Заводчиков Игнатий Сергеевич
Отец ребёнка: Заводчиков Сергей Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно