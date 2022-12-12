Малых (Кондюрина) Мария Поликарповна
Место рождения
Дата рождения?.06.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1807
Рождение ребёнка
21.03.1829
Сын: Малых Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич
Рождение ребёнка
14.12.1830
Дочь: Матрона Митрофановна
Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Заводчикова Устина Митрофановна
Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич
Рождение ребёнка
21.11.1834
Дочь: Матрона Митрофановна
Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич
Рождение ребёнка
15.12.1835
Дочь: Парыгина Анисия Митрофановна
Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Манохина Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяна Митрофановна
Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич
Рождение ребёнка
09.11.1844
Дочь: Параскева Митрофановна
Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно