Малых (Кондюрина) Мария Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Кондюрина) Мария Поликарповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.06.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1807

Отец: Кондюрин Поликарп Федотович

Мать: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1829

Сын: Малых Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1830

Дочь: Матрона Митрофановна

Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Заводчикова Устина Митрофановна

Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1834

Дочь: Матрона Митрофановна

Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1835

Дочь: Парыгина Анисия Митрофановна

Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Манохина Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Митрофановна

Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1844

Дочь: Параскева Митрофановна

Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Малых Федор Митрофанович

Отец ребёнка: Малых Митрофан Терентьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Митрофан Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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