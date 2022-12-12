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Кондюрин Поликарп Федотович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Между 1835 и 1837

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кондюрин Федот Андреевич

Мать: Кондюрина Дарья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1803

Жена: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1803

Дочь: Параскева Поликарповна

Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1804

Дочь: Варвара Поликарповна

Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1806

Дочь: Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.06.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1807

Дочь: Малых Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.06.1810

Дочь: Феодосия Поликарповна

Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.07.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1812

Дочь: Балакина Ксения Поликарповна

Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агриппина Поликарповна

Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кондюрин Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Долматова Марфа Поликарповна

Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1837
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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