Кондюрин Поликарп Федотович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиМежду 1835 и 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Кондюрин Федот Андреевич
Мать: Кондюрина Дарья Петровна
Бракосочетание
28.01.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1803
Дочь: Параскева Поликарповна
Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна
Рождение ребёнка
?.12.1804
Дочь: Варвара Поликарповна
Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна
Рождение ребёнка
16.09.1806
Дочь: Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна
Крещение
21.06.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1807
Дочь: Малых Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1810
Дочь: Феодосия Поликарповна
Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна
Крещение
10.07.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1812
Дочь: Балакина Ксения Поликарповна
Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна
Крещение
03.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агриппина Поликарповна
Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кондюрин Григорий Поликарпович
Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Долматова Марфа Поликарповна
Мать ребёнка: Кондюрина Зиновия Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1837