Кондюрина (Китаева) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Китаева) Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

13.07.1839

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Китаев Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1777

Муж: Кондюрин Федот Андреевич

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кондюрин Кирилл Федотович

Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кондюрин Поликарп Федотович

Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кондюрин Яков Федотович

Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.05.1799

Дочь: Елена Федотовна

Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Савастьянова Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.07.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.07.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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