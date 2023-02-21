Кондюрина (Китаева) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти13.07.1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Китаев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кондюрин Кирилл Федотович
Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кондюрин Поликарп Федотович
Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
26.05.1799
Дочь: Елена Федотовна
Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Савастьянова Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Кондюрин Федот Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.07.1839
Похороны
16.07.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя