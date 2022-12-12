Кондюрин Кирилл Федотович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Кондюрин Федот Андреевич
Мать: Кондюрина Дарья Петровна
Крещение
06.11.1803
Крещение
21.09.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кондюрин Феоктист Терентьевич
Мать ребёнка: Кондюрина Ефимия Силична
Крещение
11.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Акилина Васильева Мамонтова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондюрина Ефимия Силична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно