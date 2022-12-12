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Кондюрин Кирилл Федотович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Кондюрин Федот Андреевич

Мать: Кондюрина Дарья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.11.1803
Крещение
21.09.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кондюрин Феоктист Терентьевич

Мать ребёнка: Кондюрина Ефимия Силична

Крещение
11.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Акилина Васильева Мамонтова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Ефимия Силична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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