Кондюрин Феоктист Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрин Феоктист Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кондюрин Кирилл Федотович

Мать: Кондюрина Ефимия Силична

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кондюрин Василий Феоктистович

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Феоктистовна

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Евдокия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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