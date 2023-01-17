Кондюрин Феоктист Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кондюрин Василий Феоктистович
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Феоктистовна
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно