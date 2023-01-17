Кондюрина Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Евдокия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кондюрин Василий Феоктистович

Отец ребёнка: Кондюрин Феоктист Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Феоктистовна

Отец ребёнка: Кондюрин Феоктист Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Феоктист Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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