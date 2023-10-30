Савастьянова (Кондюрина) Параскева Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савастьянова (Кондюрина) Параскева Федотовна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кондюрин Федот Андреевич

Мать: Кондюрина Дарья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1819

Муж: Савастьянов Никита Миронович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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