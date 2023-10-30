Савастьянова (Кондюрина) Параскева Федотовна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Кондюрин Федот Андреевич
Мать: Кондюрина Дарья Петровна
Бракосочетание
?.01.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно