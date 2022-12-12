(Кондюрина) Елена Федотовна
Место рождения
Дата рождения26.05.1799
Дата смерти24.06.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1799
Отец: Кондюрин Федот Андреевич
Мать: Кондюрина Дарья Петровна
Крещение
27.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
24.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
24.06.1805