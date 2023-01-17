Долматова (Кондюрина) Марфа Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Кондюрина) Марфа Поликарповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кондюрин Поликарп Федотович

Мать: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1840

Муж: Долматов Григорий Андрианович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Сын: Долматов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Долматов Григорий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1844

Сын: Долматов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Долматов Григорий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Устина Григорьевна

Отец ребёнка: Долматов Григорий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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