Долматова (Кондюрина) Марфа Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Сын: Долматов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Долматов Григорий Андрианович
Крещение
29.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1844
Сын: Долматов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Долматов Григорий Андрианович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Устина Григорьевна
Отец ребёнка: Долматов Григорий Андрианович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858