Кондюрина (Вахлина) Зиновия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти26.01.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Крещение
20.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
09.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1803
Дочь: Параскева Поликарповна
Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович
Рождение ребёнка
?.12.1804
Дочь: Варвара Поликарповна
Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович
Крещение
08.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1806
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович
Рождение ребёнка
?.06.1807
Дочь: Малых Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович
Рождение ребёнка
08.06.1810
Дочь: Феодосия Поликарповна
Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович
Рождение ребёнка
22.01.1812
Дочь: Балакина Ксения Поликарповна
Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агриппина Поликарповна
Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кондюрин Григорий Поликарпович
Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Долматова Марфа Поликарповна
Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1849
Похороны
28.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя