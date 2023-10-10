Кондюрина (Вахлина) Зиновия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Вахлина) Зиновия Николаевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

26.01.1849

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Вахлин Николай Васильевич

Мать: Вахлина Ирина Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
09.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1803

Муж: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1803

Дочь: Параскева Поликарповна

Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1804

Дочь: Варвара Поликарповна

Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1806

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1807

Дочь: Малых Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.06.1810

Дочь: Феодосия Поликарповна

Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1812

Дочь: Балакина Ксения Поликарповна

Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агриппина Поликарповна

Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кондюрин Григорий Поликарпович

Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Долматова Марфа Поликарповна

Отец ребёнка: Кондюрин Поликарп Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
26.01.1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
28.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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