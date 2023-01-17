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Вахлин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Вахлин Василий Григорьевич

Мать: Вахлина Харитина Гаврииловна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вахлин Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кондюрина Зиновия Николаевна

Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Вахлин Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Агафия Николаевна

Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Вахлин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Петра Голицына жена Дария
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахлина Ирина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1827
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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