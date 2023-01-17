Вахлин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кондюрина Зиновия Николаевна
Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вахлин Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Агафия Николаевна
Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Вахлин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Вахлина Ирина Александровна
Крещение
21.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Петра Голицына жена Дария
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827