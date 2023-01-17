Вахлин Прокопий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Крещение
10.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1811
Дочь: Степанида Прокопьевна
Мать ребёнка: Вахлина Пелагия Андреевна
Крещение
20.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евгения Прокопьевна
Мать ребёнка: Вахлина Пелагия Андреевна
Крещение
29.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852