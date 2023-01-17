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Вахлин Прокопий Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Вахлин Николай Васильевич

Мать: Вахлина Ирина Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1811

Жена: Вахлина Пелагия Андреевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1811

Дочь: Степанида Прокопьевна

Мать ребёнка: Вахлина Пелагия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евгения Прокопьевна

Мать ребёнка: Вахлина Пелагия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахлина Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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