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Вахлин Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Вахлин Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мелания Васильевна

Мать ребёнка: Вахлина Харитина Гаврииловна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Вахлин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Вахлина Харитина Гаврииловна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Вахлин Савва Васильевич

Мать ребёнка: Вахлина Харитина Гаврииловна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вахлин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Вахлина Харитина Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахлина Харитина Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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