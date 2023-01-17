Вахлин Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Вахлин Григорий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мелания Васильевна
Мать ребёнка: Вахлина Харитина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Вахлин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Вахлина Харитина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Вахлина Харитина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вахлин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Вахлина Харитина Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно