Балакина (Кондюрина) Ксения Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Кондюрина) Ксения Поликарповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.01.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1812

Отец: Кондюрин Поликарп Федотович

Мать: Кондюрина Зиновия Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Балакин Иван Федотович

Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Феодосия Федотовна

Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения Федотовна

Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Балакин Мокий Федотович

Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Балакин Петр Федотович

Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Балакин Иван Федотович

Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ульяна Федотовна

Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Федот Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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