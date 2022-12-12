Балакина (Кондюрина) Ксения Поликарповна
Место рождения
Дата рождения22.01.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1812
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Феодосия Федотовна
Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ксения Федотовна
Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ульяна Федотовна
Отец ребёнка: Балакин Федот Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно