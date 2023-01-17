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Долматов Григорий Андрианович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Долматов Андриан Яковлевич

Мать: Долматова Агриппина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1840

Жена: Долматова Марфа Поликарповна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Сын: Долматов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Долматова Марфа Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1844

Сын: Долматов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Долматова Марфа Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.01.1845
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Устина Григорьевна

Мать ребёнка: Долматова Марфа Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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