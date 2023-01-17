Долматов Григорий Андрианович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
07.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Сын: Долматов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Долматова Марфа Поликарповна
Крещение
28.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1844
Сын: Долматов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Долматова Марфа Поликарповна
Крещение
07.01.1845
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Устина Григорьевна
Мать ребёнка: Долматова Марфа Поликарповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850