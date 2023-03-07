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Малых Дмитрий Митрофанович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.03.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1829

Отец: Малых Митрофан Терентьевич

Мать: Малых Мария Поликарповна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Шаимова Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Малых Татьяна Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1852

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Малых Татьяна Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1852

Дочь: Феоктиста Дмитриевна

Мать ребёнка: Малых Татьяна Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Малых Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Малых Татьяна Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Татьяна Мокиевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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