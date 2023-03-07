Малых Дмитрий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения21.03.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1829
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Шаимова Степанида Дмитриевна
Мать ребёнка: Малых Татьяна Мокиевна
Рождение ребёнка
28.11.1852
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Малых Татьяна Мокиевна
Рождение ребёнка
28.11.1852
Дочь: Феоктиста Дмитриевна
Мать ребёнка: Малых Татьяна Мокиевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Малых Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Малых Татьяна Мокиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Татьяна Мокиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно