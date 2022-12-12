Парыгина (Малых) Анисия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Малых) Анисия Митрофановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.12.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1835

Отец: Малых Митрофан Терентьевич

Мать: Малых Мария Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Гавриил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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