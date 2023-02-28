Заводчикова (Волкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова (Волкова) Анна Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.09.1805

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1805

Отец: Волков Иван Васильевич

Мать: Волкова Параскева Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.09.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница работника Федота Гамова жена Акилина
Бракосочетание
29.10.1824

Муж: Заводчиков Павел Гавриилович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
И вместо их росписался в обыску Канбарского завода куренной надзиратель Василий Шубарин
Рождение ребёнка
1827

Сын: Заводчиков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Заводчиков Савва Павлович

Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Заводчиков Иван Павлович

Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Акилина Павловна

Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Заводчиков Степан Павлович

Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1844

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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