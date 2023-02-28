Заводчикова (Волкова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.09.1805
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1805
Крещение
17.09.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница работника Федота Гамова жена Акилина
Бракосочетание
29.10.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
И вместо их росписался в обыску Канбарского завода куренной надзиратель Василий Шубарин
Рождение ребёнка
1827
Сын: Заводчиков Сергей Павлович
Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Заводчиков Савва Павлович
Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акилина Павловна
Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Заводчиков Степан Павлович
Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович
Рождение ребёнка
23.11.1844
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Заводчиков Павел Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858