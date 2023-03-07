Волкова (Балдиных) Параскева Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Балдиных Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1802
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.09.1805
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.09.1805
Дочь: Заводчикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Волков Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно