Волков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
16.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1802
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
14.09.1805
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
14.09.1805
Дочь: Заводчикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Волкова Параскева Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно