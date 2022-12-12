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Волков Иван Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Волков Василий Михайлович

Мать: Волкова Калерия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1800

Жена: Волкова Параскева Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1802

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1805

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1805

Дочь: Заводчикова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Волков Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Волкова Параскева Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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