Волков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Волков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Калерия Васильевна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Волкова Калерия Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Волкова Калерия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1826