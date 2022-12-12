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Волков Василий Михайлович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1826

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Волков Михаил Яковлевич

Мать: Волкова Мария Гаврииловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Калерия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Волков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Калерия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Волков Федот Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Калерия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Калерия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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