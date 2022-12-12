Волков Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
1728
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
1741
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Волков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно