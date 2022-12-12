Волков Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Михаил Яковлевич

Волков Михаил Яковлевич

avatar

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1718

Сын: Волков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1721

Сын: Волков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1728

Сын: Волков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1728

Сын: Волков Илья Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Волков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Волков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Волков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Мария Гаврииловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close