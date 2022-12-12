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ГлавнаяЛюдиВолкова Мария Гаврииловна

Волкова Мария Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Волков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1721

Сын: Волков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1728

Сын: Волков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1728

Сын: Волков Илья Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Волков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Волков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Волков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Михаил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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