Волкова Мария Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1728
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1741
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Волков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Волков Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно