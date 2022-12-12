Волкова Калерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Волков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Волков Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1822