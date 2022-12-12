Волкова Калерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Калерия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Волков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Волков Федот Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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